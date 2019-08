Rendidos à magia do cinema

O cinema foi uma das grandes invenções do final do século XIX e a Região foi uma das primeiras do país a usufruir de exibições cinematográficas. A primeira exibição foi em Paris a 28 de Dezembro de 1895. Chegou a Portugal, a Lisboa, em Junho de 1896, e ao Funchal em Maio de 1897, com a realização de uma sessão no Teatro D. Maria Pia, o actual Teatro Municipal Baltazar Dias, um ano...