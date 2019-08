Renato Barros confirmado no Madeira 7 Talks

Renato Barros, o auto-intitulado Príncipe do Ilhéu da Pontinha, é a confirmação mais recente no ‘Madeira 7 Talks’, a conferência de ‘conversas improváveis’ que está a ser organizada pelos Antigos Alunos da APEL, juntando-se a uma lista de onze outro nomes, já anunciados, e que subirão ao palco no dia 26 de Outubro, no Nini Design Centre.

Renato Barros é uma figura conhecida na Região,...