A designer francesa Renate Benichou, que se notabilizou no mundo da moda na década de 70 e 80 do século passado, através da marca Renata, vai doar um importante espólio de Bordado Madeira à Região, avaliado em milhares de euros.

O acordo foi fechado em Paris, entre Paula Jardim, presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e Clara Bellar, atriz, cantora...