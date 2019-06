Relatório das listas de espera aprovado pelo PSD

A Comissão Parlamentar de Inquérito às listas de espera do SESARAM reuniu-se, ontem, para apreciar e votar o respectivo relatório. Foi apresentada uma proposta de alteração pelo CDS, na prática, um documento alternativo ao apresentado pelo vogal da Comissão de Inquérito.

A proposta de alterações foi rejeitada com os votos contra do PSD e favor dos demais partidos. A votação do documento apresentado pelo vogal teve resultado oposto: o PSD votou a favor e os demais partidos contra. Como os social-democratas estão em maioria, o relatório foi aprovado.

Como o DIÁRIO revelou, na terça-feira, o relatório até apresenta algumas recomendações surpreendentes: “Publicação de uma portaria, que defina Tempos Máximos de Resposta no Serviço Regional de Saúde para as cirurgias, em que se salvaguardem as situações da eventual inexistência de resposta em tempo recomendado.”

Outra das propostas é que o SESARAM aposte na melhorai das ferramentas de informação e gestão de listas de espera. Paralelamente, deve haver investimento orçamental em saúde. E. P.