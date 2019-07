‘Reikiano’ Paulo Cafôfo bloqueia ‘cargas políticas’ negativas

É ‘reikiano’ e medita em vários momentos do dia, prática que o ajuda a “limpar” eventuais ‘más energias’. Paulo Cafôfo utiliza a técnica milenar frequentemente, que “não é mais do que um esvaziar da mente” e, também, “de cargas negativas” que possam recair sobre si. Sobretudo as críticas, “muitas delas duras” dos seus adversários políticos: “Encaro de forma natural e consigo ultrapassar isso”, afiança.

Candidato do PS às eleições regionais, Paulo Cafôfo foi o convidado de ontem da Zona Franca - a rubrica do DIÁRIO e da TSF que acontece na Galeria Marca de Água, num formato que mostra um lado mais pessoal dos candidatos à Presidência do Governo Regional. Na conversa dirigida por Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, ficámos a conhecer os contornos do candidato, para lá da vida política.

Da infância à adolescência na Madalena do Mar, onde passava ‘religiosamente’ todos os Verões em casa da avó paterna, guarda as melhores memórias: “O tempo de estar descalço e de calções, de passar o dia todo no praia a explorar”. Tudo isto, numa época em que a Madalena do Mar era um lugar remoto para grande parte dos madeirenses, ainda nem tinha sido construído o túnel de acesso à Calheta: “Era uma praia quase privada, minha, dos meus primos. É das memórias que recordo de uma infância muito feliz, de liberdade, e perto do mar”, contou Paulo Cafôfo.

Que também se lembrou da adolescência na Escola da APEL, onde se cruzou com alguns actuais adversários políticos, como o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, ou o deputado do PSD, Carlos Rodrigues. É Cafôfo quem recorda: “Fui colega de turma do vice-presidente. (...) Curiosamente nunca foi meu adversário. O Pedro [Calado] tentou inscrever-me no PSD, na JSD. Estávamos no 10.º ou no 11.º ano. No café das galerias, ainda me lembro como se fosse hoje”, revelou. Mas o cabeça-de-lista do PS acentuou que nunca foi de “encarneirar” e, por isso, recusou o convite: “Apesar de na altura praticamente todos os meus colegas se inscreverem na JSD - havia a Festa da Juventude que era aliciante para os jovens daquela altura - gosto de pensar pela minha cabeça. Não é pelos outros assinarem que o fiz também. E portanto... perdeu-se um quadro”, gracejou, arrancando gargalhadas dos apoiantes do PS que assistiram à conversa.

Ainda antes do Secundário, Paulo Cafôfo chegou a tocar piano na Quinta Vigia: “A minha mãe levou-me para o Conservatório, que na altura funcionava precisamente onde hoje é a Presidência do Governo”. Mas a carreira na música não resultou - até porque quem dava aulas no Conservatório era a Irmã Benilde, professora de Cafôfo no Colégio de Santa Teresinha que “de pedagogia tinha pouco”. A desistência da carreira musical foi quase imediata, mas não a do gosto pela música, que Paulo Cafôfo confessa estar sempre a ouvir - correndo vários géneros - desde a altura em que acorda, no carro, ou no trabalho.

A vida de estudante fez-se também em Coimbra, durante a licenciatura em História, cidade onde se criou “em termos de autonomia e de independência”. Depois de estagiar em Anadia, acabou por regressar à Madeira com a namorada porque, ambos professores, era uma forma de ficarem colocados em locais mais próximos.

Apesar de não revelar quantas relações, Paulo Cafôfo contou que não foi de muitas namoradas. Disse, aliás, ter sido um adolescente tímido, aquele que na escola “fica sempre atrás e nunca quer falar quando o professor pede”. A transformação deu-se, precisamente, quando começou a dar aulas: “Tive de comunicar, falar. Cresci e evolui”. Tanto, que hoje muitos se surpreenderão por ter sido esse aluno envergonhado.

Pelo ensino, foi parar ao Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) quase uma oficina de política e foi através da experiência sindical que conheceu a Região por dentro, visitando escolas em locais que nem pensava existir: “Foi uma experiência muito interessante. Além da componente política, da estratégia política - acção política sindical, mas política - das negociações com o Governo Regional”. Mas foi depois de participar no ‘Laboratório de Ideias’ do PS que se deu a ligação à política, e ao partido. Daí, até Vítor Freitas, à época presidente do PS Madeira, convidá-lo para concorrer à Câmara Municipal do Funchal, foi um passo. Ou alguns, vá, porque Cafôfo recusou numa primeira abordagem: “Disse que ele só podia estar louco, eu não tinha qualquer experiência partidária, de política activa. Nunca tinha encabeçado nenhum projecto. A minha juventude foi pacífica, sem qualquer ligação partidária”. O mais próximo, ainda que mais tarde, foi colaborar com a Quercus ou com a Cosmos, dedicado a causas ligadas ao património, à cultura e ao ambiente. Vítor Freitas terá apontado para outros possíveis candidatos, mas retornou ao professor Cafôfo: “Foram convidadas outras pessoas , deu a volta e veio bater a mim. Ninguém acreditava que... Ninguém se queria queimar”, atirou entre risos. Cafôfo aceitou, assegura, porque acreditou “que alguma coisa tinha que mudar”.

E, em 2019, acreditou no mesmo e decidiu candidatar-se às regionais. Se por acaso desta vez errar, estará tudo controlado: “Lido bem com o erro. Sou muito exigente comigo, mas aceito que não sou perfeito. E consigo ter uma gestão emocional: no fracasso não vou abaixo, mas também não fico eufórico nas grandes vitórias. Sou uma pessoa equilibrada, essa gestão emocional tem-me sido útil principalmente na vida política”. A prática meditativa, é apenas mais uma ferramenta.