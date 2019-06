Rei dos óculos investe na alimentação natural

O grupo da marca de alimentação natural/vegetariana Bioforma foi adquirida no início deste mês pelos sócios do grupo ‘Alberto Oculista’. Poucos dias após celebrar o seu 35.º aniversário, o grupo de óptica fundado pelo empresário madeirense Alberto Caires diversifica a sua actividade para um ramo com importância crescente nas tendências de consumo.

A Bioforma, marca comercial da sociedade...