Cristiano Ronaldo regressa hoje ao relvado e já deve efectuar uma sessão de treino com bola, ainda que de forma individualizada. O madeirense completou ontem o período de quarentena e já pode trabalhar no centro de estágio da Juventus, em Continassa, tal como já acontece com outros jogadores do plantel. Como o tempo de paragem foi prolongando, devido à pandemia de covid-19, antes...