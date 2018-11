Regiões ultraperiféricas no foco da UE

O rei de Espanha fez ontem uma defesa das políticas de coesão, convergência económica e progresso social, elementos “essenciais da Europa” que têm de ser tidos em conta nomeadamente nas regiões ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira.

“Entender a Europa, a nossa União Europeia, é entender as razões que levaram à sua constituição, é acreditar nas singularidades de cada um dos territórios que a compõem”, realçou Felipe VI esta sexta-feira.

O rei de Espanha falava em Las Palmas, nas Canárias, na sessão de encerramento da XXIII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, encontro que contou com a presença dos chefes dos governos regionais da Madeira e Açores, Miguel Albuquerque e Vasco Cordeiro, respectivamente.

“Apesar da distância” do continente europeu, os cidadãos das regiões ultraperiféricas “sentem-se plenamente europeus”, advoga o rei, que diz que tal sucede “graças, em boa medida, à cooperação das regiões com o modelo integrador” da União Europeia, que não pode ser posto em causa.

E concretizou: “Sem a acção concertada dos três Estados-membros [Portugal, Espanha e França] com estas regiões, o que podemos celebrar hoje não teria sido alcançado: uma política europeia clara e definida a favor de regiões geograficamente distantes do continente”.

Por seu turno, a comissária europeia para a Política Regional defendeu que o compromisso de Bruxelas com as regiões ultraperiféricas é “completo e sem quebras”. Corina Cretu pediu uma “boa reflexão” sobre a forma como as pequenas e médias empresas podem aceder a fontes de financiamento para enfrentar o desemprego nestas regiões. “Toca ao Parlamento Europeu defender as medidas necessárias” para valorizas as regiões ultraperiféricas no próximo quadro comunitário, acrescentou a comissária, que defendeu ainda ter sempre havido uma “protecção” de Bruxelas destes territórios mesmo num “contexto orçamental muito complicado”.