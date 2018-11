O governo madeirense vai criar a figura do Provedor da Administração Pública Regional, que terá como função “avaliar e acompanhar a gestão das reclamações e dos pedidos dos cidadãos e agentes económicos”. Embora seja remetida para regulamentação posterior o modelo de funcionamento do Gabinete do Provedor, seu estatuto remuneratório e os meios financeiros necessários ao respectivo...