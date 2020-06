Para encorajar os viajantes com destino à Madeira a só embarcarem com o teste (negativo) à covid-19 já realizado na origem, o Governo Regional (GR) está disposto a pagar os custos do teste PCR com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas face à hora do desembarque. O apoio deverá abranger todos os passageiro, independentemente do local de residência ou nacionalidade, que...