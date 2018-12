Região tem novo cônsul do Reino Unido

A embaixada britânica em Portugal já nomeou um novo cônsul honorário para a Região. Trata-se de Louisa Blandy, que vem assim assumir o cargo deixado por Joy Menezes que se aposentou em Setembro último, depois de 13 anos de serviço.

Louisa Blandy nasceu na Madeira e iniciou estudos no Funchal, tendo prosseguido a sua educação no Reino Unido. Regressou à Madeira em definitivo no ano...