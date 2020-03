Subiu para nove o número de casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na Madeira, mais um do que no dia anterior. De acordo com o boletim ontem apresentado pelo IASaúde, um caso suspeito aguarda resultado laboratorial.

Os casos confirmados têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão activa da doença, nomeadamente Holanda (5), Emirados Árabes Unidos (1), Reino Unido...