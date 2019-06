Região tem apenas uma praia ‘zero poluição’

Os dados são da associação ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, que ontem divulgou as 44 praias ZERO poluição em Portugal, o que significa que não foi detectada qualquer contaminação nas análises efectuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares. Este valor representa 7% do total das 608 zonas balneares em funcionamento em 2019.

Da Região, na lista...