Região sem casos de meningite W

O aparecimento de casos de meningite W no continente levou os pediatras a aconselharem os pais a vacinarem os filhos com a vacina conjugada ACWY, que não está incluída no Plano Nacional de Vacinação e custa cerca de 50 euros. Na Região, esclareceu ao DIÁRIO o médico pediatra responsável pela urgência pediátrica do SESARAM, não foi registado nenhum caso.

