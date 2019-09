Região reconhecida pela Comissão Nacional da Unesco

O IFCN, enquanto gestor do Bem Laurissilva da Madeira e através do seu representante junto da Comissão Nacional da Unesco (CNU), estará presente, a 2 de Outubro, em Lisboa, no seminário ‘40 anos de Património Mundial em Portugal’.

O convite foi endereçado pela CNU no sentido de a Região partilhar os seus 20 anos de experiência relacionada com a gestão do Bem Laurissilva da Madeira,...