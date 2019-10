Região já tem sim definitivo para 150 M€

Os cerca de 150 milhões de euros que o Banco Europeu de Investimento (BEI) aceitou emprestar ao Governo Regional da Madeira para pagar parte do dinheiro que cabe à Região na construção do novo Hospital já teve o sim definitivo do órgão máximo da instituição financeira.

Ou seja, depois do Comité de Gestão do BEI ter aprovado o financiamento à Região - notícia avançada pelo Vice-presidente...