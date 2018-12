Região já tem Cartão da Pessoa com Doença Rara

Depois de ter sido anunciado em Fevereiro de 2017 e de, dois meses depois, o Secretário da Saúde dizer publicamente que chegaria à Madeira no Verão, o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) implementou o Cartão da Pessoa com Doença Rara no passado dia 13 de Novembro.

De acordo com uma informação disponível no portal do SESARAM, “esta medida tem como principal objectivo melhorar a continuidade...