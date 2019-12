Região desafia República a replicar MEDIARAM

“Numa altura em que se torna premente reforçar o apoio aos Media em Portugal, o MEDIARAM poderá constituir uma referência quanto a uma possível transposição dum modelo semelhante para apoiar os Media Regionais do Continente”. Essa é a convicção do deputado do PSD na Assembleia da República, Sérgio Marques, o primeiro subscritor da exposição enviada ontem ao governo português relativa...