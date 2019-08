Regata ‘Discoveries Race’ perto da sua festa final

Com a consagração dos ‘campeões da segunda etapa da regata internacional Discoveries Race 2019 que ligou Lisboa à Madeira, a acontecer no Funchal no passado sábado, numa festa memorável, a derradeira etapa, a terceira desta segunda edição do evento, já está de volta ao mar, e com a presença de 12 embarcações.

A largada foi dada ao início da tarde do passado domingo, na baía do Funchal,...