Reforço não é feito por “palpite”, diz Eduardo Jesus

O novo secretário regional do Turismo e Cultura saiu em defesa do presidente do Governo Regional afirmando que Miguel Albuquerque não poderia precisar os valores do reforço da promoção justamente por estar em fase de conclusão um estudo ao perfil do consumidor norte-americano, determinante para o fecho do orçamento, salientou.

Eduardo Jesus aproveitou a oportunidade para lançar...