Reforço de hidrantes avança nas zonas altas do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) começou a instalar, esta semana, os primeiros seis novos hidrantes nas zonas altas do concelho, nas freguesias de Santo António e São Roque, com vista a melhorar a capacidade de resposta do dispositivo da Protecção Civil Municipal, e cumprindo as conclusões do extenso levantamento que foi levado a cabo desde o ano passado pelos serviços municipais,...