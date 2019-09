Se vencer as eleições o PS-M quer contratar 500 novos quadros e técnicos superiores para os quadros da Administração Pública.

No programa do partido estão também previstos aumentos salariais acima da taxa de inflação, de forma a que progressivamente seja reposto o poder de compra dos funcionários públicos, bem como honrar o compromisso de assegurar a reposição integral do tempo de...