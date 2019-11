O reencontro com a Ucrânia na fase final do Euro’2020 seria bom sinal para Portugal. Significaria evitar adversários como Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha. A selecção lusa vai integrar o pote 3 do sorteio agendado para 30 de Novembro. Por isso já sabe que não poderá defrontar Turquia, Dinamarca, Áustria, Suécia e República Checa.

Entre os adversários do pote 1, a Ucrânia é...