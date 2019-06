Reduzir impostos é a prioridade

O Presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, deu início esta semana à primeira ronda de contactos com a sociedade, desta feita junto do sector económico e envolvendo várias entidades, nomeadamente a ACIF, a Delegação da Madeira da Ordem dos Economistas e a Associação de Jovens Empresários.

Uma auscultação que, no âmbito do projecto ‘Madeira +Autonomia’ irá sustentar a recolha de contributos...