A redução de fundos comunitários pode afectar obras na Madeira. O vice-presidente do Governo Regional admitiu que há um conjunto de empreitadas com prazo de conclusão já definido que pode obrigar a uma “recalendarização física, mas também financeira”, implicando que as datas das inaugurações de cada uma tenha de ser alterada, bem como haver um esforço directo nas contas do Orçamento...