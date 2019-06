Rede Eunice traz ‘Frei Luís de Sousa’ ao ‘Baltazar Dias’

Estreou em Março último no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e no âmbito da Rede Eunice prepara-se para subir ao palco do Teatro Baltazar Dias, no Funchal, no próximo sábado, 15 de Junho: trata-se de ‘Frei Luis de Sousa’, clássica obra de Almeida Garrett, numa encenação de Miguel Loureiro que se foca no texto e na intemporal história de amor que não dá certo.

É uma obra canónica...