Recuperou carro após ser ultrapassado por ladrão

Um automóvel, que tinha sido furtado na madrugada da última segunda-feira, foi recuperado pelo próprio dono na tarde de terça-feira.

O ladrão terá feito uma ultrapassagem com o carro furtado, mas não se apercebeu de que estava a ‘fintar’ o proprietário e acabou por ser apanhado junto ao Campo do Andorinha, no Funchal.

Segundo um familiar do proprietário, a viatura, um Peugeot 205, foi furtada na noite de domingo para segunda-feira quando se encontrava estacionada num parque reservado a moradores na Penteada, abaixo do restaurante ‘A Parreira’.

Quando o dono se deparou com o lugar vazio apresentou queixa contra desconhecidos na Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal, que começou a investigar o caso.

Depois de um familiar ter avistado o carro a abastecer na bomba de gasolina da Madalena, no Funchal, o proprietário decidiu fazer uma ronda pela cidade com o seu outro veículo a ver se o localizava.

Na tarde de terça-feira, quando circulava em direcção ao Monte com o filho, foi ultrapassado por um carro que era nem mais nem menos do que o seu próprio automóvel furtado.

O homem iniciou uma perseguição ao ladrão que, entretanto, abandonou a viatura junto ao campo do Andorinha, no Funchal, colocando-se em fuga para uma zona de mato.

Sabe-se que o carro não estava danificado e continha máscaras e luvas no seu interior. Ao que foi possível apurar, o ladrão ainda não terá sido identificado.