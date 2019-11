Recta final penalizou verde-rubros

Um golo ao minuto 76 ditou a derrota do Marítimo num jogo que abriu a 17.ª jornada da Liga Revelação de sub-23 em futebol.

A jogar em casa os verde-rubros mediram forças com o Sporting de Braga e perderam pela margem mínima com um golo apontado por bracarense Rodrigo que aproveitou um remate que embateu na barra da baliza defendida por Edgar, para, na recarga fazer o único tento da partida.

Em relação à partida, pautou-se por algum equilíbrio de parte a parte com ambas as formações a terem várias oportunidades de marcar, mas acabou por ser feliz a formação de Braga, que subiu ao quinto lugar, enquanto os insulares mantiveram o oitavo posto na classificação.

O madeirenses entraram mais determinados na partida e, à passagem do minuto 10, o extremo madeirense, Aires Sousa, teve nos pés uma oportunidade flagrante para inaugurar o marcador, falhando no duelo individual com o guarda-redes adversário.

O Marítimo continuou a tentar chegar à vantagem e, antes do apito para o descanso, Johnson chegou, um tudo ou nada, atrasado a um cruzamento de Marcelo, para desfazer o nulo no marcador.

A etapa complementar trouxe mais do mesmo, ou seja, um Marítimo com a batuta na mão, mas foi o Braga a mostrar-se mais eficaz.

À passagem do minuto 75 chegaria, então, o único tento da partida. Rodrigo, médio do conjunto minhoto, abriu o activo após uma recarga.

Até ao final da partida, Úmaro Baldé e Manuel Caneira tiveram excelentes oportunidades para restabelecer a igualdade, mas não tiveram pés nem cabeça para o fazer.