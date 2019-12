Reconstrução mamária no topo das cirurgias plásticas

O Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Hospital Central do Funchal (Serviço de Saúde da Região - SESARAM) está sobretudo vocacionado para a vertente de reconstrução e não para a estética. Aliás, como explica ao DIÁRIO o director daquele serviço hospitalar, Manuel Figueiroa, actualmente os três especialistas estão “assoberbados” com reconstruções mamárias pós-mastectomia...