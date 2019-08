Recomeçam hoje candidaturas para bolsas universitárias no Funchal

Estão abertas, a partir de hoje, as candidaturas às bolsas universitárias da Câmara Municipal do Funchal (CMF), pelo segundo ano consecutivo, agora para o ano lectivo 2019/2020. Trata-se de uma medida que foi introduzida pelo actual executivo camarário “com assinalável sucesso no ano passado”, tendo garantido bolsas universitárias a 1.271 jovens funchalenses, num investimento municipal...