No âmbito da parceria mantida entre o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a comunidade reclusa criou e produziu um painel de azulejos, alusivo à Reserva Natural Parcial do Garajau, tendo sido oferecido ao IFCN para sua colocação no acesso rodoviário à referida Reserva.

Os azulejos foram pintados à mão pelos...