Um recluso com cerca de 35 anos foi encontrado morto na manhã da passada segunda-feira, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. O homem, que estava a cumprir pena há sete anos por homicídio, encontrava-se numa cela individual e, segundo apuramos, apresentava problemas do foro psicológico, pelo que estava a ser medicado.

A causa da morte é desconhecida. A Polícia de Segurança...