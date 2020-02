O recluso que durante o último sábado esteve em parte incerta na Madeira, uma vez que não compareceu no Estabelecimento Prisional do Funchal no prazo estipulado após o gozo de uma licença, já foi encontrado.

O recluso foi capturado por guardas-prisionais na noite desse mesmo dia, por volta da meia-noite, quando se encontrava na Zona Velha do Funchal.

Segundo foi possível apurar, o...