Reclamações de consumidores disparam 250% por causa do confinamento

Foram cerca de 3.500 as reclamações sobre compras em linha entre Janeiro e Maio recebidas pela Associação de Defesa do Consumidor – DECO, e o que fez disparar este tipo de processos foi o comércio electrónico impulsionado pelo confinamento dos consumidores em casa. “Os conflitos aumentaram exponencialmente - 250% - relativamente ao período homólogo de 2019”, informa numa nota de imprensa.

Ainda que sem dados por regiões, a DECO informou o DIÁRIO que há queixas da Madeira, bem como dos Açores, nomeadamente pelo facto de os fornecedores de vendas online não o disponibilizarem para as ilhas.

Na sua maioria, as queixas referem-se “ao comércio de bens electrónicos e electrodomésticos, vestuário, calçado e brinquedos”, nomeadamente “as relacionadas com as dificuldades na contratação, na entrega dos bens e na segurança dos meios de pagamento. A oferta de lojas digitais aumentou, mas também o número de burlas, nomeadamente em sites de anúncios e redes sociais, que levaram a que muitos consumidores tivessem ficado sem o bem e o valor pago”, adverte.

“Acresce a demora na entrega do bem, e em especial, o desconhecimento das regras relativas ao prazo de entrega e aos direitos do consumidor pelos próprios profissionais que reforçaram estas mesmas queixas. A DECO resolveu 80% destes casos”.

“A DECO considera fundamental que as empresas reforcem os seus canais digitais, os serviços de entrega e o apoio ao cliente e que se promova uma maior literacia sobre os direitos digitais dos consumidores junto destes e das empresas”, frisa. E reforça que “se os consumidores e as empresas conhecessem melhor estes direitos muitas das queixas teriam sido evitadas”.

Novo site de apoio ao comsumidor online

A associação de consumidores anunciou ainda que “dada a importância da transição digital e o valor que o comércio electrónico apresenta para o consumidor, a DECO lança o site e-comprascomdireitos.pt, que permite ao consumidor estar melhor informado e com confiança para comprar on-line”. Para além disso, “o e.comprascomdireitos.pt abre um canal privilegiado e directo para os consumidores apresentarem os seus problemas à DECO. Esta iniciativa foi realizada com o apoio do Fundo dos Consumidores da Direcção Geral do Consumidor e em parceria com o .PT”.

Termina deixando uma palavra de optimismo e incentivo: “A DECO acredita que, com informações sobre os seus direitos digitais, o consumidor teria evitado muitos dos actuais conflitos nas compras em linha. Conheça os seus direitos e fortaleça o seu papel de consumidor consciente. Conte com a DECO para o ajudar.”