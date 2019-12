‘Reciclar n’A Festa’ no Museu Etnográfico

Pelo sétimo ano consecutivo, os Serviços Educativos do Museu Etnográfico da Madeira (MEM) promovem o projecto ‘Reciclar n’A festa’, uma mostra de presépios nos diferentes espaços do Museu para a qual toda a comunidade é convidada a participar.

De acordo com as informações disponíveis na página do Facebok do MEM, “este projecto foi iniciado em Dezembro de 2013 e tem vindo a desenvolver-se...