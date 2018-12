“Receber quem quer voltar e não deixar sair quem quer ficar”

Paulo Cafôfo diz ser necessário inverter o actual modelo económico para que seja possível estancar o fluxo de emigração e cative as famílias que estão a ponderar regressar à ilha. Para isso afirma estar disposto a introduzir medidas no seu programa eleitoral – que será sufragado em Setembro de 2019 – que no seu entender “vão permitir fixar as pessoas que queiram regressar à Região...