“Reajustamentos” nas listas para aumentar madeirenses com médico de família

Perpétua Ramos é a coordenadora geral do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde da RAM - e presidente do Conselho Clínico do mesmo. Na abordagem que temos vindo a realizar ao sector da saúde, em dois trabalhos, o primeiro é este, revelamos-lhe o que pensa Perpétua Ramos sobre vários aspectos dos cuidados primários, como sobre o encerramento de centros de saúde, a existência de urgências...