Reabertura da Felisberta em ‘banho-maria’

Três anos depois do Núcleo Histórico da freguesia de São Pedro ter sido fustigado por um incêndio, ainda não há luz ver para a prometida reabertura da confeitaria ‘Felisberta’ na Rua das Pretas.

O desejo de avançar com um projecto que visa reabilitar o espaço que conta com mais de 180 anos de história foi revelado inicialmente pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) em Setembro de...