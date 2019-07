A Assembleia Legislativa da Madeira já aprovou a alteração do estatuto do SESARAM, mas o processo está muito longe do fim e existem várias razões para isso. É muito provável que o Tribunal Constitucional venha ser chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade do documento, em particular, na parte em que dispôs sobre questões laborais, no caso, horários.

A verificação da constitucionalidade...