O campeão regional de rampas Dinarte Nóbrega, em Semog Evo, encabeça a lista de candidatos à vitória na Rampa do Monte – Município do Funchal, terceira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2019, que se disputa hoje, num percurso entre o Monte e a zona do Montado do Pereiro.

Depois das vitórias obtidas nas duas primeiras rampas da temporada, na Ponta do Sol e na Ribeira Brava,...