As emoções da velocidade estão, hoje, de volta à estrada, para a realização da Rampa da Camacha, a segunda prova pontuável para o Troféu Regional de Rampas AMAK 2018. Uma competição organizada pelo Automóvel Clube Concelho Santacruz (ACCS), que se disputa num percurso de 5,45 km, entre o centro da vila da Camacha e a Estrada das Carreiras, com meta junto ao restaurante Abrigo do...