Depois da disputa, no passado sábado, da Rampa da Ponta do Sol, prova de abertura do Troféu Regional de Rampas AMAK 2020 e que foi ganha por Miguel Sousa (Semog Bravo Evo), todas as atenções competitivas estão já viradas para a Rampa da Camacha/IC Publicidade, segunda prova da temporada, agendada para o dia 7 de Março.

Trata-se de uma prova organizada pelo Automóvel Clube Concelho...