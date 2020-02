O Rali Serras de Fafe e de Felgueiras tem sido palco de competição na estrada e de negociações e acordos fora dela, tendo em conta que dirigentes de clubes, federações e equipas se encontram nestes meandros.

José Paulo Fontes, presidente do Clube Sports Madeira – organizador do Rali Vinho da Madeira (RVM) e do Rally Madeira Legend 2020 - aproveitou a vinda ao Norte do país para adiantar...