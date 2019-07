Um total de 58 equipas formalizaram já as suas inscrições para a edição 2019 do Rali Vinho da Madeira, 17 dos quais equipados com viaturas R5.

Este foi o somatório de ontem, no último dia do prazo de inscrições com desconto, no entanto as equipas interessadas em estar à partida na prova organizada pelo Club Sports da Madeira podem ainda se inscrever até ao dia 15 de Julho. E é natural...