Autarquia ‘cortou o mal pela raiz’ com a ‘benção’ da igreja

Todas as árvores que existiam no adro - lado Norte - da Igreja Matriz da Ribeira Brava foram abatidas no final da última semana. A operação, que surpreendeu munícipes e indignou paroquianos, foi desencadeada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava e insere-se num projecto de recuperação e requalificação naquela zona central da vila.

O corte e arranque das árvores motivou desde logo...