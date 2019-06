Raízes entre ‘Recantos’ e Caminhos

Começou ontem o XX Festival Raízes do Atlântico com a apresentação do disco ‘Recantos’ dos madeirenses Banda D’Além e o regresso do grupo Ronda dos Quatro Caminhos, que há mais de duas décadas não pisavam palco no arquipélago. Esta noite o festival apresenta Mariachi México e Tito Paris às 21 horas e 21h30, respectivamente.

Umas horas antes de actuar, António Prata, guitarrista...