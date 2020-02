A presidente do Conselho de Administração do SESARAM admite que a indicação do médico Mário Pereira para director clínico não seja consensual, mas reafirma que essa é uma decisão do Governo Regional que ultrapassa a própria administração do Serviço Regional de Saúde.

À TSF-M, Rafaela Fernandes explica que “o CDS é o partido que escolheu o dr. Mário Pereira para esta função, que...