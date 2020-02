Eleito à Assembleia Municipal da Ribeira Brava nas Autárquicas 2017 ao concorrer como cabeça-de-lista do JPP, Rafael Macedo, que um ano depois viria a passar à condição de deputado municipal independente, renunciou ao mandato. O polémico ex-coordenador da medicina nuclear do SESARAM colocou ‘ponto final’ na vida política activa no final do ano passado. Foi em vésperas da sessão...