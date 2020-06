O AM Madeira Andebol SAD garantiu de acordo com dados recolhidos pela DIÁRIO, junto de fonte do clube madeirense, a aquisição para a época desportiva 2020/2021 do guarda-redes sérvio Radule Radulovic, sendo assim o primeiro reforço para a equipa liderada por Paulo Fidalgo.

Com 32 anos de idade, este andebolista representou o AEK de Atenas entre 2017 e 2019, enquanto na época transacta...