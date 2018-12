Quiosques nos pontões já abriram

Márcio Nóbrega vinha com uma mota desde a Ponta do Sol, há dois anos, quando a luz do óleo acendeu e teve de parar na Avenida do Mar para que a motorizada arrefecesse.

Decidiu então dar uma volta pela baixa do Funchal e foi até ao pontão onde travámos, ontem, a nossa conversa. Nessa noite, estavam por ali pessoas a pescar, o espaço cheirava mal, era frequentado por delinquentes...